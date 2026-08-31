伊朗战争扰乱中东石油供应，亚洲炼油商正加快寻找替代来源，日本、韩国和中国买家近期纷纷增加采购阿根廷原油，反映亚洲能源企业在供应风险上升之际，正进一步分散进口来源。

彭博社引述知情交易商报道，日本Eneos控股和太阳石油近期采购阿根廷Medanito原油，也是日本炼油商首次买入这一油种。韩国现代炼油、中国石油和陕西延长石油等企业也在买家之列，相关货物装船日期横跨8月至10月。

现代炼油证实，公司8月已进口阿根廷原油，并将根据经济效益和炼油设施适配程度，考虑是否进一步采购。

Medanito原油产自阿根廷瓦卡穆埃尔塔（Vaca Muerta）页岩油产区，品质与美国西得克萨斯中质原油（WTI）相近。伊朗战争爆发后，亚洲炼油商对WTI等非中东原油需求上升，也带动Medanito受到关注。

阿根廷供应亚洲的原油规模目前仍不大。今年阿根廷原油出口平均约每日21万5000桶，多数运往美国和智利。不过，截至7月，出口亚洲的原油已增至平均每日3万5000桶，创历来新高，也是2025年平均水平的五倍以上。

除了价格较低，运输路线也是阿根廷原油的优势。交易商说，Medanito目前每桶比同品质的美国原油便宜约1至2美元；油轮可绕过南美洲南端后横渡太平洋前往亚洲，无须经过苏伊士运河、巴拿马运河等航运要道，在地缘政治风险升高之际，有助炼油商降低供应中断风险。

不过，阿根廷原油出口仍受港口设施限制，目前只能装载较小型的阿芙拉型油轮，无法使用超大型油轮。预计明年启用的瓦卡穆埃尔塔南部石油项目，将兴建新输油管和可停靠大型油轮的码头，有望进一步提升阿根廷向亚洲出口原油的能力。