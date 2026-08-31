澳大利亚悉尼一名女子今年6月在海里遭大白鲨袭击，左臂后来因伤势太重被截肢。她回忆，为了活着回到年幼女儿身边，当时不断挥拳打鲨鱼，形容那一刻“就像在和恐龙搏斗”。

英国广播公司（BBC）报道，34岁的斯图尔特（Leah Stewart）星期天（8月30日）接受澳洲九号电视网《60分钟》采访时说，事发当天，她刚完成星期六早晨的例行游泳，正准备从悉尼库吉海滩游回岸边，突然听到身后一名女子尖叫。



她回头看到一个巨大的鱼鳍，马上意识到“那不是海豚”。很快，一条约四米长的大白鲨不断靠近，最近时距离她的脸只有约30厘米。



斯图尔特说，鲨鱼张着大嘴，露出牙齿。她当时努力保持冷静，因为惯用右手，便决定先用左手出拳。但鲨鱼随即咬住她的左前臂，撕开皮肤和肌肉，接着又咬住她的腿，把她往水下拖。



她一度以为要死了，但很快想到年幼的女儿奥古斯特。



“我脑子里只有一个念头：你不能把我从女儿身边带走。”



斯图尔特说，随后她转过身，不停挥拳打鲨鱼。每一拳打上去都“像打在砖墙上”，但她没有停手。最后，其中一拳起了作用，鲨鱼松口游走。



“那是世界上最困难的事，但我还是逃了出来。”



其他泳客随后把她救上岸并送往医院。斯图尔特因大量失血和多处重伤，一度被置于诱导昏迷状态，并接受近12次手术。医生最终不得不截除她的左臂。



尽管经历重创，斯图尔特说，她不希望外界只记得她是“那个在海滩被鲨鱼咬伤的女人”。



她笑着说：“我是那个一拳打在鲨鱼脸上的女人。”









