美国特朗普政府削减科研经费，导致一项研究“人能不能通过训练提升空间思维能力”的项目在去年底被迫中途取消。

负责项目的科学家警告，如果政府继续把资源从基础研究转向短期内看得见成果的应用研究，未来可能会削弱科学突破的根基。

《纽约时报》报道，卡内基梅隆大学心理学教授、发展神经科学系主任坎特隆（Jessica Cantlon）长期研究人类大脑和认知能力。近几年，她的研究重点放在数学思维和空间视觉能力上，比如人如何在多维空间中发现规律、判断物体移动方向，以及预测行动结果。

这些能力对工程师、外科医生、船舶和飞机驾驶员等职业都很重要，但学校里通常不会专门训练。坎特隆因此想弄清楚：空间思维能力到底能不能通过后天训练明显提高？

她的团队获得了美国海军150万美元（约190万新元）的拨款。这个项目属于一个更大的“注意力控制计划”。研究人员先让参与者接受功能性磁共振成像（fMRI）脑部扫描，然后进行九周的空间问题训练，训练结束后再做一次脑部扫描，用来观察大脑活动是否发生变化。

团队也希望比较不同性别在空间任务上的表现。过去有研究认为，女性在某些空间任务上的表现相对较弱，但学界一直有争议：这种差异到底是生理原因造成的，还是社会和文化环境影响的结果。

坎特隆说，项目的初步结果显示，训练确实有帮助，而且男女参与者的大脑神经活动并没有明显差异。

不过，项目才进行到一半，拨款就在去年底突然被取消。当时团队只完成了大约三分之二所需的脑部扫描，也来不及对数据做完整分析。由于经费被砍，项目损失了约三分之一预算，团队还不得不紧急寻找其他资金，以保住博士后研究员、技术人员和研究生的岗位。

更严重的是，整个研究计划后来也被关闭。坎特隆说，当局给出的理由是，相关部门要把重点从基础研究转向更有实际用途的应用研究。

坎特隆担忧称，基础研究虽然不一定马上变成产品或技术，但它提供的是未来科学发现最根本的知识。很多重大突破，甚至诺贝尔奖级别的成果，都是建立在长期基础研究之上的。

她警告，如果基础研究不断被压缩，应用科学最终也会失去新的知识来源。这样一来，“我们只会停留在已经知道的东西上”，科学进步可能因此变慢。