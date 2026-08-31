日本防卫省星期一（8月31日）提出创纪录的8.9万亿日元（约715亿新元）国防预算申请，重点发展人工智能（AI）、无人机和远程导弹，以应对中国、朝鲜和俄罗斯带来的安全压力。

法新社报道，这笔预算用于2027年4月开始的新财政年度，最终国防预算据报可能进一步增至10万亿日元。

这次预算申请的一大重点，是应对所谓“新型战争方式”。日本防卫省计划引入人工智能决策支援系统，希望利用AI加快军事判断和指挥流程；同时采购成本较低的无人机，并与远程导弹配合使用，以打击敌方目标。

防卫省也计划研发可从水下发射的高超音速导弹，并成立新单位，加强应对“认知战”的能力。所谓认知战，是指通过虚假信息和其他手段影响公众认知和舆论。

日本近年来持续扩大国防投入，并逐步放宽长期以来以专守防卫为核心的安全政策。中国军力快速扩张，以及朝鲜持续发展导弹和核武器，都促使东京加快强化军事能力。

俄乌战争也进一步加深日本决策层对东亚安全局势的忧虑。日本担心，随着中国持续对台湾施压，以及中日之间领土争议升温，类似的大规模军事冲突未来也可能在东亚发生。