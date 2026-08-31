（华盛顿综合电）由于伊朗战争持续、能源价格居高不下，美国总统特朗普民调支持率持续走低，而这也催使他攻击报道这些新闻的媒体，包括指责媒体使用虚假民调，以及批评全国广播公司（NBC）知名主持人蓄意做出虚假报道，并要求联邦通信委员会（FCC）进行调查和惩罚。

特朗普星期天（8月30日）在社交媒体Truth Social发文称，NBC主持人韦尔克（Kristen Welker）说，特朗普在共和党初选中支持的候选人取得的成绩参差不齐，而他自认支持的候选人成功率是史上最高。因此，他认为韦尔克故意进行不实报道，并向FCC举报，要求对她做出惩罚。

特朗普也说，韦尔克不是唯一这样的人，“极左媒体正不遗余力地骚扰、贬低和诽谤一切与‘特朗普’有关的事物”。

针对媒体不时报道他的支持率持续低迷的新闻，特朗普称，媒体使用“虚假民调”的情况已经失控、必须采取行动，“FCC来救场了”。

尽管FCC负责分配和监管广播电视频率的许可证，但由于美国宪法第一修正案明确保护了新闻自由和言论自由，FCC一般无法因为报道内容“惩罚”媒体。

韦尔克是NBC招牌新闻节目《与媒体见面》（Meet the Press）的主持人，曾多次访问特朗普，并主持过2020年总统选举辩论。NBC发言人说，韦尔克是最好的主持人之一，“我们站在她这边”。

财政部拒绝多家主流媒体记者采访G20财长会议

另一方面，多名来自《纽约时报》、《华尔街日报》和彭博社等主流媒体的记者，被禁止参加正在北卡罗来纳州阿什维尔举行的二十国集团（G20）财长会议。

有多名记者被拒的彭博社称，美国作为东道主时，拒绝记者进入会议现场史无前例，财政部也没有就此给出任何解释。

纽时的经济政策记者也被拒之门外，柏林分社社长则是通过德国代表团斡旋才得以入场。纽时发言人批评，这种行为不但是政府企图又一次破坏新闻独立性，“更是公然逃避公众监督的行径”。

不过，美国财长贝森特受访时说，此事“与观点无关”。