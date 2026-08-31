欧盟星期一（8月31日）把ChatGPT列入须接受更严格监管的“超大型”数码服务名单，使它成为首个被纳入这套监管框架的人工智能聊天机器人。

Reddit和游戏平台Roblox也同时被列为“超大型”在线平台。根据欧盟《数码服务法》（DSA），在欧盟27国拥有超过4500万月活跃用户的平台或搜索引擎，须承担更严格的风险管理和监管责任。

ChatGPT、Reddit和Roblox目前都已达到这项门槛，三者接下来有四个月时间履行额外义务，包括评估和降低非法内容传播、未成年人保护、用户身心健康、基本权利、选举程序和公共安全等系统性风险。

欧盟为了把ChatGPT纳入《数码服务法》监管范围，把它归类为搜索引擎。

欧盟科技事务负责人维尔库宁说，ChatGPT、Reddit和Roblox对欧洲公民和社会影响广泛，因此今后将面对更高标准的审查和问责。

德国科技智库Interface研究员博斯瓦尔德指出，这项决定将为欧盟今后监管大型生成式AI系统立下先例，并可能影响其他生成式AI产品所面对的监管标准。

OpenAI目前已经须按照欧盟《人工智能法》履行风险管理责任，如今再被纳入《数码服务法》，意味着ChatGPT面对的监管范围进一步扩大。

欧盟近年持续加强对大型科技平台的监管。目前已有约30个平台被列入《数码服务法》的“超大型”名单。欧盟近期要求TikTok修改被认为具有成瘾性的产品设计，否则可能面对巨额罚款；去年也曾以违反透明度等规定为由，对社媒平台X罚款1亿2000万欧元。