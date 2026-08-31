（加德满都综合电）尼泊尔特大洪灾导致的死亡人数已超过900人，失踪者激增至近4000人。尼泊尔当局说，山区上周发生的特大洪灾让人措手不及，这凸显了高海拔地区的气象监测以及同中国的数据共享不足，接下来改善早期预警系统是当务之急。

尼泊尔国家减灾与管理局首席执行官乌普雷蒂星期一（8月31日）接受彭博社采访时说，这么大的灾难来袭，人们却连五分钟的预警时间都没有，这暴露了喜马拉雅山区的一个危险盲点，即监测匮缺。因气候变化，冰川和山体边坡失稳的速度比当局能够建起监测系统的速度快。

他说：“由于缺乏跨境（天气和气候）数据共享机制，我们在高山地区没有气象站……这是我们面对的最大挑战之一。”

据路透社报道，今年5月27日，尼泊尔和中国官员曾在加德满都讨论如何加强合作，以监测和应对与洪水、天气变化和冰川相关的灾害风险。

尼泊尔官员说，会后中方并未提供有关冰川风险和水位的足够信息。他们担心，数据共享不足会削弱尼泊尔预测和应对重大灾害的能力。

当时有参加会议的尼泊尔政府水文学家帕拉朱利透露，中国官员在会议上称他们无权签署同意尼泊尔要求的协议，只提议双方进一步磋商。

对此，中国外交部发言人郭嘉昆星期一在例行记者会上答询时说，中尼双方在气象、水利、防灾减灾等领域一直保持良好合作。灾害发生后，中方和尼方就人员搜救、信息共享、防止次生灾害等保持顺畅沟通，持续向尼方提供气象、水文等资料、开展专业会商，提供了相关预警信息。

中国驻尼泊尔大使馆也说，5月的会议就促进跨境灾害信息共享取得了实质进展，两国就这个问题保持着密切联系。大使馆也驳斥一些尼泊尔网民对中方“未能提供充分预警”的指责，称中方一直分享相关信息，包括对上周灾难形成的堰塞湖的监测数据。

至今没有任何官员或专家把这场灾难归咎于中国或尼泊尔。华盛顿智库史汀生中心高级研究员洛德认为，跨境合作不足并非灾害发生的主因，但“这不能掩盖尼泊尔和中国之间缺乏完善机制的事实，两国交流非常有限”。

帕拉朱利说，尼泊尔接下来将参照它同印度的安排，向中国提出数据共享协议，以便能频繁获取降雨量和河流水位信息。尼泊尔寻求每10分钟获取一次数据，一旦有险情就可及时发出预警，拯救人命。

在山区里的灾难现场，搜救工作到星期一进入第六天。尼泊尔灾害管理部门报告，当地死亡人数已上升到至少939人，失踪者增至3925人；失踪者包括约590名来自39个国家的外国人，以及900多名受困于多个水电站项目的工人。

尼泊尔救援队在中国和印度专家的协助下，通过爆破和挖掘机等清除积水和淤泥，加紧搜救失联工人。尼泊尔军方说，大量瓦砾和淤泥堆积，要进入水电站隧道救人极其困难。他们已在两个隧道内寻获至少三具遗体。

截至星期一，尼泊尔灾区已有逾万人获救，包括至少323名外国人。

尼泊尔总理沙阿星期天深夜在社媒发文说，尼泊尔面临着的是一场让人无法想象且心碎的自然灾难。由于天气恶劣、地形险峻和持续存在风险，要全面统计伤亡、财产损失和基础设施毁坏极度艰难。