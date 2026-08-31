（华盛顿彭博电）美国总统特朗普的第二个任期正进入关键阶段，但随着他的多名高级幕僚相继辞职，这迫使他只能依靠一个更小的核心顾问团队。

过去一个月，特朗普接连失去了白宫新闻秘书、首席法律顾问、一名关键的国家安全顾问以及负责国会联络的官员。知情者透露，还有更多高官正考虑在未来几个月离职。

一名知情者说，虽然中期选举前人员离职很常见，但像本月特朗普最信任的助手之一、白宫新闻秘书卡莱维特宣布离职，这样的关键幕僚流失仍让白宫内部一些人感到意外。

这一连串人事变动可能导致特朗普核心圈子出现真空，而寻找合适的接替者并不容易。不过，白宫淡化幕僚大量离职的影响，称政府的使命不会因此而受阻。

知情者说，特朗普并不急于寻找新闻秘书的接替者，并考虑再次安排内阁官员轮流主持简报会。白宫也重新启用资深顾问，重点负责中期选举的信息传播工作。

剩下的团队成员将面临艰巨的任务。除了要解决中东和乌克兰的冲突外，党内一些人还在敦促白宫出台新的经济计划，包括进一步减税，以扩大总统标志性的税收和支出法案。

一名知情者说，政府预计将在未来几周公布一系列以经济为重点的政策提案。

这名知情者还透露，特朗普告诉幕僚，他希望在中期选举的最后冲刺阶段更频繁地出行，为众议院和参议院候选人助选。

特朗普目前面对多重挑战，其中一些是他一手造成的。这些挑战包括支持率处于历史低位、经济疲软以及扰乱全球能源市场又不得人心的伊朗战争。他还与加拿大爆发新一轮贸易战，并猛烈抨击另一个美国长期盟友韩国。

民调显示共和党可能在11月中期选举失去国会多数席位，一旦出现这个结果，民主党控制的国会可能会对特朗普政府发出传票和展开调查。