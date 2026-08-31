（阿什维尔综合电）尽管美国与中国的贸易关系在“习特会”后迅速改善，美国财长贝森特提醒，中国对欧洲和拉丁美洲大量出口的经济结构不可持续。他呼吁二十国集团成员国重新审视与中国的贸易条件，以缩小全球经济失衡情况，推动中国经济从出口导向转为侧重内需。

贝森特星期天（8月30日）在北卡罗来纳州阿什维尔参加二十国集团（G20）财长会议前，接受路透社访问时说：“世界无法接受一个拥有1.2万亿美元（约1.56万亿新元）贸易顺差的中国。中国目前的经济相当疲弱，他们正试图通过出口来摆脱困境，也急需重新平衡经济结构。”

美国此前通过高额关税与制裁措施对中国商品施加贸易壁垒，大幅减少从中国进口的商品，但这也导致更多中国商品转销其他地区，尤其是欧洲和拉丁美洲。

贝森特说，他曾在去年警告其他工业经济体，提防因中国进口商品激增而高涨的压力，“而今他们面对非常严峻的抉择”。

贝森特认为，其他国家也应致力推动中国由出口导向型经济，转向增强长期疲软的内需，并说：“世界其他国家必须审视与中国的贸易条件。”

中国外交部发言人郭嘉昆星期一（8月31日）在例行记者会上就此答询时说，中美经贸关系的本质是互利共赢，中国从不刻意追求贸易顺差，反对各种形式的单边关税措施。

郭嘉昆说，中国坚持对外开放，为大市场包括美国在内的各方提供新机遇。“中美应当共同落实好两国元首的重要共识，在平等、尊重、互惠的基础上协商解决有关问题，维护好当前经贸领域来之不易的良好势头。”

9月习特会前或互免部分关税

贝森特此次呼吁各国协调一致应对中国贸易问题，正值特朗普政府的关税政策在国内面临法律挑战之际。美国25个民主党州8月初向美国国际贸易法院提起联合诉讼，指特朗普对60个贸易伙伴征收的新一轮关税超出了总统的法定权限。

贝森特在访问中说，目前还不确定是否会在9月第二次习特会前，与中国副总理何立峰会面。不过，两国官员将继续推进对话，讨论人工智能安全护栏问题，以及潜在的非战略商品关税减免。

贝森特说：“我认为，双方可能各有价值约300亿美元的非战略、非关键商品可取消关税。”

贝森特：近期日元走势相当受控

另一方面，贝森特称，日元的波动目前“相当受控”。他也说，相信日本央行行长植田和男会在首相高市早苗的支持下，在货币政策上“做出正确的决定”。

这番言论被认为是在暗示华盛顿目前无意与日本联手进行新一轮市场干预。

日元上星期五（28日）跌破1美元兑160日元关口，引发市场对美日再次联手干预的揣测。两国曾在7月31日罕见联手干预，应对当时日元的“无序波动”。