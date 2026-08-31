（华盛顿综合电）美国军方星期天（8月30日）打击位于霍尔木兹海峡附近伊朗拉腊克岛（Larak Island）上的两个火箭发射装置。这是美国一个月来首次对伊朗发动袭击。伊朗随后做出反击。

美军中央司令部在社媒平台X上发文说，这次有限精准的袭击，是要阻止伊朗继续向霍尔木兹海峡布设水雷。

伊朗伊斯兰革命卫队周一（31日）指美军袭击造成几名士兵和平民伤亡，并称伊朗做出反击，以弹道导弹和无人机袭击美国在约旦和阿联酋的军事目标。

革命卫队同天也称，他们在霍尔木兹海峡上空击落美军一架MQ－9无人机。

伊朗官方媒体报道，总统佩泽希齐扬启程前往吉尔吉斯斯坦出席上海合作组织峰会之前说：“我们不寻求战争，但我们将对侵略者做出果断回应。”

特朗普声称哈尔克岛被炸得粉碎

特朗普星期天则在社媒说，伊朗的主要石油出口枢纽哈尔克岛（Kharg Island）正被炸得粉碎，但没有透露更多细节。

特朗普上载了哈尔克岛被炸得粉碎的人工智能生成视频。不过，在他上载视频的数小时后，没有迹象显示哈尔克岛受到袭击。

白宫和五角大楼没有针对路透社的询问置评。

伊朗国家石油公司首席执行官博瓦德周一指特朗普的推文可笑，否认这个重要石油枢纽被毁，称哈尔克岛平静且一切正常。

博瓦德说，岛上的石油作业没有中断，工人们正忙着修复此前受损的地方，并在改造储油库和码头。

美伊战争爆发前，哈尔克岛处理伊朗九成的石油出口。若遭袭击将严重扰乱伊朗能源贸易，对经济造成巨大压力。拉腊克岛位于哈尔克岛以东约660公里。

贝森特：每周出台新次级制裁措施

美国财长贝森特星期天透露，美国财政部可能会每周出台新的次级制裁措施，以加大对伊朗的经济施压。美国下一步，可能会彻底切断某些金融机构与美元金融体系的联系。

贝森特说：“接下来几周，你们会看到更多此类行动。我们正从银行着手，会明确告知它们，持有伊朗资金或协助伊朗政权的行为，是不可接受的。”

贝森特将主持周一和周二，在北卡罗来纳州举行的二十国集团（G20）财长与中央银行行长会议。

贝森特说，他打算向G20财长和央行行长们强调，必须切断与伊朗的经济联系，否则将面临次级制裁。

此前贝森特向美国媒体透露，美国本周将制裁第二家与伊朗有业务往来的银行。

美国上周已宣布将切断埃及银行（Banque Misr）阿联酋分行，与美国金融体系开展代理银行业务的资格。

不过分析说，美国对伊朗和贸易伙伴发动经济围剿的首周成效有限，因为北京并未退让，伊朗银行在阿联酋的分行也继续营业。

伊朗与土耳其、阿联酋之间的商业航班仍在继续，飞往泰国、阿塞拜疆，以及俄罗斯和中国多个目的地的航线也没有受到影响。