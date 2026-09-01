知情人士透露，美国总统特朗普政府计划拨款400万美元（约508约万新元），用于支持欧洲的右翼媒体。

这笔拨款是至少2500万美元一揽子方案的一部分，这项计划旨在支持欧洲保守主义事业的民间社会团体。

路透社星期一（8月31日）引述四名匿名消息人士称，美国国务院已于8月21日通知国会其拨款意向。

这些拨款恐将加剧特朗普政府与欧洲各国政府之间的紧张关系，一些欧洲国家已经指责华盛顿干涉他们的内政。

美国国务院民主、人权和劳工事务局（DRL）表示，拨款计划旨在加强跨大西洋关系并促进言论自由。此举正值欧洲各国准备在未来几年举行选举，而特朗普政府公开支持欧洲的民粹主义右翼和极右翼政党。

知情人士称，其中300万美元将用于一个专项，旨在“记录和分析欧洲在涉及大规模及非法移民、独立媒体生态以及超国家实体立法议程等方面的民主倒退”。

另外100万美元将用于创建一个由独立记者组成的联盟，报道欧洲的国家主权、天赋人权、宗教自由等议题。

路透社尚无法确定哪些组织或记者可获得这些资助。

美国国务院发言人受询时说，DRL不资助任何政党，特朗普政府仍致力于捍卫包括欧洲在内的世界各地的民主与人权。

欧盟委员会尚未回应置评请求。