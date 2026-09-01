美国白宫星期一（8月31日）证实，美国陆军部长德里斯科尔已递交辞呈。

《华尔街日报》8月21日引述知情人士的话报道，德里斯科尔（Dan Driscoll）预计将于今年年底前卸任，甚至可能更早，原因是他与战争部长赫格塞斯关系紧张，两人之间的矛盾已经持续数月。

白宫首席副新闻秘书凯利星期一被问及德里斯科尔辞职的报道时并未予以否认。

凯利称德里斯科尔非常高效地推进了特朗普总统“让美国再次伟大”的议程，并赞扬他在美军军事行动中的“杰出领导力”。

她还补充说：“得益于德里斯科尔与总司令（指特朗普）及战争部长的共同努力，美国陆军比以往任何时候都更加强大。”

如果德里斯科尔的辞呈获批，他将成为特朗普政府最新一位离职的高级军事官员。

德里斯科尔于2025年2月起担任美国陆军部长。《华尔街日报》此前报道，德里斯科尔任内与前陆军参谋长乔治（Randy George）建立了密切的合作关系。

今年4月，赫格塞斯在未作任何解释的情况下解除了乔治的职务，并任命时任陆军副参谋长拉尼夫（Christopher LaNeve）担任代陆军参谋长，拉尼夫曾担任赫格塞斯的高级军事助理。此举引发国会共和党议员批评。其后，德里斯科尔在国会听证会上被问及乔治被解职一事时称，乔治是“一位了不起的变革型领导者”。