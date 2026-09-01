美国最高法院星期一（8月31日）裁定，允许白宫宴会厅改造项目继续推进。

美国最高法院以5比4的投票结果，通过了美国政府提出的紧急上诉，推翻此前下级法院作出的暂停白宫宴会厅改造项目地上部分施工的裁决。

首席大法官罗伯茨与三名自由派大法官投了反对票。

最高法院并未就白宫宴会厅改造项目的合法性作出实体判决，但认为提起诉讼的美国文物保护组织国家历史保护信托基金会可能不是适格的原告。

裁决书写道：“今天不对白宫东翼项目是否合法作出判决。仅基于现有案卷材料认定，政府有较大可能证明国家历史保护信托基金会不具备宪法第三条规定的起诉资格。”

美国总统特朗普在自家社媒平台Truth Social发文，对美国最高法院的裁定表示赞赏，称裁决消除了对白宫宴会厅改造项目的进一步威胁，“这座宏伟的宴会厅和军事综合体将于2028年夏季竣工”。

8月早些时候，特朗普发文说，白宫宴会厅改造项目是出于国家安全需要，并在帖子中把白宫宴会厅称为“军事中心”。

此前，美国哥伦比亚特区联邦巡回上诉法院8月7日裁定，维持下级法院发布的对白宫宴会厅改造项目的暂停令。美国政府14日向最高法院提起紧急上诉，并在提交给法庭的文件中称，白宫宴会厅改造项目“为国家安全所必需”，并表示项目已完成65%。8月21日，罗伯茨曾签署一句话行政搁置令，在法院继续审理美国政府提起的紧急上诉期间，暂时允许白宫宴会厅改造项目继续推进。

白宫去年7月底公布宴会厅改造项目，随后迅速拆除白宫东翼，为建造宴会厅腾出空间。根据规划，扩建后的白宫宴会厅面积达8300平方米，可容纳约1000名宾客。国家历史保护信托基金会去年年底对白宫宴会厅改造项目提起诉讼，称项目未获得国会批准。