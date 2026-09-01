美国国家公园管理局星期一说，大峡谷国家公园山洪已造成至少两人死亡，目前仍有一人下落不明。早前报道说，当局仍在寻找15人的下落。

法新社报道，位于美国亚利桑那州的大峡谷国家公园上星期六（8月29日）下午发生山洪，洪水冲击了大峡谷北缘下方的光明天使峡谷（Bright Angel Canyon）和幻影牧场（Phantom Ranch），迫使数十人撤离，并损坏了该地区唯一的供水管道。

国家公园管理局星期一（31日）称，目前已寻获两具遇难者遗体，并警告恶劣天气“可能影响后续救援行动的时间和进度”。

最新通报称，目前仅剩一人下落不明；当局早前曾指仍有约15人失联。

事件指挥官布莱克说：“据我们目前所知，仍有一人下落不明，我们已从大峡谷中救出82人。”

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初步评估显示，横贯大峡谷国家公园的主要输水管线约40%被损坏或摧毁。受山洪影响，该国家公园部分区域将持续关闭，公园方面提醒游客不要进入已关闭区域。

有逃生游客对当地媒体回忆说，他们在峡谷内步行时遭遇强降雨，“溪流迅速暴涨，水流突然从四面八方冒出来，到处都是巨石、泥浆，还有山体滑坡”，他们仓皇爬上高处才躲过一股强大泥石流。也有游客说，他们目睹4米多高的洪水把沿河桥梁全部冲垮。

美国国家气象局警告称，仍有强降雨导致山洪暴发的可能性。

大峡谷国家公园是美国最受欢迎的国家公园之一。官方数据显示，该公园去年吸引游客超过443万人次。