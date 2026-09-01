济州岛发生警员渎职虚假结案丑闻，韩国警方星期二指，涉案警员称擅自结案是为了避免工作量增加。

韩联社报道，济州岛警察厅星期二（9月1日）在记者会上也说，已将这名警员移送检方，指控他涉嫌渎职和伪造公文等罪。

警方说：“这名警员供述称，由于失踪者是一名普通成年人，因此有所松懈，并因案件若持续保持立案状态将有许多后续事宜要处理，为避免移交案件带来的工作负担，便虚假结案。”

据此前报道，今年5月15日，济州岛37岁女子张美兰被通报失踪。这名警员却向报案家属谎称，已联系上张美兰，获对方亲口证实平安无事，并以此在两个半小时内结案，还从警方内部系统中删除失踪人口档案，但实际上两人未曾沟通过。8月24日，警方寻获张美兰遗体，地点就在距离她住所仅400公尺的棕榈园内。

同一名警员也涉嫌在7月草率处置另一起六旬男子的失踪案。失踪者家人8月21日再度报案，他的遗体于隔天寻获。