路透社/益普索截至星期一（8月31日）的四天民调显示，美国民众普遍不满伊朗战争久拖未决和美国总统特朗普的经济治理能力，特朗普的支持率连续三周停滞在33%的最低谷。

根据调查，只有33%的美国人认可特朗普的施政表现。这一数字不仅刷新了他重返白宫以来的最低纪录，也追平了他第一任期内的历史最低点。

这项对全美1167名成年人进行的民调显示，民主党人对11月选举的投票意愿非常高。在自认是民主党人的受访者中，46%对投票“充满激情”，共和党人中的这一比例仅为31%。

被问及如果今天就举行选举会投给哪个政党，无党派选民中有36%选择民主党，22%选择共和党。

特朗普的个人政治品牌似乎日益成为共和党的沉重包袱。在11月3日的中期选举中，共和党将面临捍卫国会微弱多数的严峻挑战。

自8月中旬以来，特朗普的支持率一路走低，还跌至他首任初期短暂触及过的最低点33%，这不仅远低于他本届任期之初取得的47%，甚至跌破了民主党籍前总统拜登在2024年10月创下的最低纪录35%。

约71%的美国人，包括40%的共和党人，对特朗普应对生活费上涨的表现感到不满。此外，在过去一个月，受访登记选民普遍认为民主党的经济对策优于共和党，这是近十年来民主党首次在经济领域领先。

路透社/益普索这项为期四天的民调误差范围为正负三个百分点。