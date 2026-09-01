尼泊尔总理沙阿星期一（8月31日）晚在社媒平台指出，上周发生的特大山洪泥石流并非普通的自然灾害，而是由气候变化驱动的，并呼吁国际社会采取行动。

法新社报道，沙阿说，气候变化使得喜马拉雅地区面临的风险正在增加，现在是时候向国际社会强烈提出，尼泊尔因气候变化而遭受灾害的问题了。

8月27日，尼泊尔总理沙阿（右二）到努瓦科特县比杜尔市灾区视察。（法新社）

科学家说，随着全球气温上升，世界最高的喜马拉雅山脉的融化速度正在加快。

中国官方两天前通报，中国与尼泊尔边境泥石流原因已经查明，灾害源于尼泊尔境内冰川断裂导致冰岩崩，继而冲刷山体并形成巨型泥石流。

尼泊尔农业、森林与环境部负责气候变化事务的主管达卡尔说，重建费用估计高达50亿美元（约63亿6000万新元）。尼泊尔已向联合国损失与损害基金请求紧急财政援助。

他说，人为造成的气候变化是造成冰川崩塌和洪灾的因素之一，并称这体现了一种不公平的现象，即较富裕国家数十年来排放的温室气体，正在伤害像尼泊尔这样难以应对气候灾害的脆弱国家。

联合国的应对损失和损害基金至今收到的认捐金额为8亿2000万美元，但基金理事会成员谢尔曼说，目前没有任何一个基金有能力应对像尼泊尔这样的灾难。他估计，考虑到其他国家提出的资金需求，基金最终可能只能向尼泊尔拨款2000万美元，这显然是远远不够的。

截至星期二（9月1日），尼泊尔与中国西藏边境泥石流洪灾的死亡人数共计1003人，失踪总人数达4462；搜救人员已从流入印度的河流打捞出至少17具遗体。

尼泊尔有至少987人死亡、失踪人数下调至3916人；西藏有16人死亡、546人失踪。

尼泊尔的失踪人员包括来自30多个国家的583名外国人，中国境内的失踪人员中包括来自23个国家的261名外国人。