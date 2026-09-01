东芬兰大学和比利时布鲁塞尔自由大学等机构完成的一项最新研究显示，全球40%以上的10岁以下儿童每年因人为造成的气候变化而多经历至少30天的危险高温。

新华社报道，相关研究成果已发表在美国《科学进展》杂志上。东芬兰大学发布新闻公报介绍，研究团队聚焦湿热天气对各年龄段人群的影响，将人口数据、先进气候模型以及气候归因科学相结合。湿热比干热更危险，因为湿热会阻碍身体通过出汗降温，从而导致危险水平的热应激。

热应激是指在湿热环境下，当湿球黑球温度超过28摄氏度时，人体因无法有效散热而产生的生理压力状态。研究显示，在当前全球变暖水平下，全球约5亿6000万名0至9岁儿童每年因人为造成的气候变化而多经历至少30天热应激，约占这一年龄段儿童总数的43%。这一热暴露水平高于其他年龄段人群，凸显年轻一代正面临更重的气候变化负担。

研究预测，如果全球平均气温较工业化前水平升高2摄氏度，每年将额外经历至少30天热应激的0至9岁儿童人数将增至约6亿5000万。此外，气候变化导致的湿热增幅在热带地区和较贫困国家尤为明显。

公报说，儿童对极端高温尤其敏感，其体温上升速度快于成年人，出汗散热能力也相对较弱。身体过热可能导致脱水、中暑等严重健康问题，长期暴露于高温环境中还可能影响学习能力和认知发展。

研究人员说，如果不采取行动，儿童面临的健康损害还将继续加剧，其中发展中国家儿童尤为脆弱。他们呼吁加强对脆弱地区和人群应对气候变化的支持。