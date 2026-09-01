日本将于星期二起放宽加班时间监管，政府称此举旨在促进经济增长，但也有批评认为，这可能使日本重新迈向根深蒂固的“工作狂”职场文化。

法新社报道，日本首相高市早苗领导的政府今年7月通过增长战略，要求修改现行工时监管。

新规某种程度上回应了部分缺工严重的行业希望推行更灵活用工安排的诉求。

据日本厚生劳动省的数据，约四成日本企业目前依据劳资协议，法律上可允许员工每月加班最多100小时。但此前监管部门仍建议企业将每月加班时间控制在45小时以内，这一指导意见实际上被视同监管要求。

一名厚劳省官员说，这是因为超过45小时可能增加“过劳死”风险。

新规实施后，劳动基准监督署将不再要求企业遵守每月45小时的加班上限指导。

日本商工会议所5月一项调查显示，相关压力限制了约两成中小企业的经商活动，特别是在建筑、运输和酒店等人力短缺的行业。

不过，工会组织批评这是政策倒退。日本全国工会总联合会在一份声明中说：“这背离并废止了敦促企业缩短工时的政策，这种转变是不可接受的。”

厚劳省则强调，将继续监督企业采取措施保护员工健康；若发现过度劳动可能引发健康风险，仍会提供必要指导。