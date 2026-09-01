（巴黎法新电）法国从9月1日起对低价低品质的超快时尚商品额外收费，主要针对希音、Temu和速卖通等大型亚洲电商平台。到2030年，部分商品单件收费最高可达19.50欧元（约29.50新元）。

法国国会6月份通过法案，监管以超低价格大量售卖低品质商品的所谓“超快时尚”公司。法国生态转型部部长勒费弗尔星期一（8月31日）公布政策细节时说：“超快时尚公司对我们的环境和经济的破坏作用已经广为人知。”

法案根据两个标准定义“超快时尚”：市场销售的服饰数量，以及商品价格相对于修复成本的高低。每件商品的收费也根据这两个标准设定。

2026年，被归类为“超快时尚”的内衣裤每件收费0.50欧元，T恤2欧元，牛仔裤9欧元，外套12欧元，之后逐年提高。到2030年，部分商品收费可达到19.50欧元，但最高收费不会超过商品税前价格的50%。

勒费弗尔也透露，当局正在开发独立收集数据的工具，不会只依赖业者提供的报价。

新法规早前已引发争议，法国生态转型部7月曾指出，新收费不适用于欧洲时尚零售商如H&M或Zara等，引发外界批评新措施放过了欧洲和法国业者。

欧盟委员会也质疑新法规是否抵触欧盟法律，但法国生态转型部透露，顾虑已获得解决，新措施预料不会被阻拦。

中国当局在7月批评新法具有“歧视性”，违反了贸易原则，恫言将采取报复。

法国已从7月1日起对寄自中国的小额包裹征税。据法国官方数据，小额包裹数量至今已减少约30%至40%。