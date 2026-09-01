韩国2027年度财政预算案规模高达820万亿韩元（约7600亿新元），创下历史新高，并计划斥资21.3万亿韩元发展半导体、物理人工智能（AI）和产业园区基建等高新科技项目，延续打造AI强国的目标。

韩联社报道，韩国政府星期二（9月1日）通过了2027年度预算案，将在9月3日前提交给国会审查。

根据预算案，政府预测，明年总收入将达880.8万亿韩元，较今年增加205.6万亿韩元，增幅30.4%；总支出为820.9万亿韩元，较今年增加93万亿韩元，增幅为12.8%。这是韩国预算总支出首次超过800万亿韩元，增幅也创下新高。

总收入大增主要得益于半导体行情火爆，政府也宣布，将利用超预期税收成立规模达162.3万亿韩元的“未来应对基金”，用于教育、青年发展、人才培养、地方增长等领域，以及缩减国债发行规模和缓冲税收波动及提升财政能力等方面。

明年预算的五大重点投资领域包括半导体、AI数据中心和物理AI“三大超级项目”，以及发掘未来增长动能、全周期惠青政策、消除两极分化和实现全民增长、保障国民安全与和平。

其中，政府为半导体、物理AI、产业园区基建项目编制21.3万亿韩元的预算；为先进战略产业和能源转型等未来增长项目编制62.8万亿韩元；为全周期惠青项目编制43.3万亿韩元；为民生稳定编制117.1万亿韩元；为保障国民安全及和平编制38.3万亿韩元。