随着印度经济快速增长带来对原材料的需求激增，新德里正越来越多地将目光投向海外。消息人士称，印度已与赞比亚重启谈判，探索在铜和其他关键矿产领域的投资机会。

路透社星期二（9月1日）引述两名匿名知情人士报道，印度矿业部官员已于上星期三（8月26日）与赞比亚官员进行了初步接触。

今年4月，由于赞比亚没能为去年授予印度的9000平方公里区域的采矿权提供保障，两国谈判一度陷入停滞。一名消息人士指出，双方这次谈判并没有讨论这个项目。

印度矿业部未回应路透社的置评请求；赞比亚矿业部发言人则表示，目前无法确认任何消息。

印度是全球第二大精炼铜买家。自2018年韦丹塔集团（Vedanta）旗下的斯特里特铜冶炼厂（Sterlite Copper）关闭以来，印度的铜进口量急剧上升。

印度政府此前表示，到2047年，印度可能必须进口91%至97%的铜精矿。

印度目前主要通过卡尼吉·比德什矿业公司（Khanij Bidesh India Ltd，简称KABIL）在海外获取关键矿产供应。这家公司目前也在评估澳大利亚、巴西、加拿大、俄罗斯和印度尼西亚的投资机会，并正就马拉维的一个项目进行谈判。

为了以政府间合作的方式获取关键矿区，印度一直在与几个非洲国家进行谈判，同时也积极在澳大利亚和拉美地区寻找机会。

印度矿业联合会发言人指出，以刚果（金）和赞比亚为首的非洲国家，可以在满足印度对铜和钴日益增长的需求方面，发挥重要作用。

发言人表示，应主要鼓励印度企业争取已有一定基础的现有项目，以及接近投产的项目，并达成长期包销协议。