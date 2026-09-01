西班牙一所公共卫生机构数据显示，今年6月至8月，西班牙因高温导致死亡的人数超过5000人，创下10年来新高记录。

法新社报道，欧洲气候监测机构称，西欧经历了有记录以来最热的6月至7月。

西班牙卡洛斯三世卫生研究所星期二（9月1日）发布的数据显示，今年6月至8月的高温相关死亡人数达5111人，超过2022年同期4652人的前最高记录；这也高于去年同期的3651人，及2024年同期的1977人。

这些数据基于西班牙死亡率监测系统（简称MoMo）估算得出。这个系统追踪全国每日死亡人数，并与历史趋势进行比较，同时纳入国家气象局提供的天气数据等外部因素，以评估死亡人数激增的可能原因。

尽管MoMo无法确认高温与死亡之间存在直接因果关系，但它被认为是估算高温可能作为决定性因素导致死亡的最可靠来源。多数高温相关超额死亡源于人体维持体温稳定时承受压力，引发心脏病发作和中风。

科学家长期警告，人类燃烧化石燃料导致的气候变化，正使欧洲遭遇的极端高温天气持续更久、强度更高且更加频繁。

高温和干燥天气也为野火创造了条件。西班牙7月遭遇近年最严重野火灾害之一，马德里附近数十公里处有数万人被迫疏散。预计本周西班牙还将遭遇异常高温，南部和西部部分地区气温可能超过40摄氏度。