韩国国家情报院向国会汇报时评估，朝美之间虽尚未证实开展具体接触，但已出现“对话迹象”，美国总统特朗普与朝鲜领导人金正恩举行首脑会谈“随时都有可能发生”。同时，国情院进一步提高对金正恩之女金珠爱接班可能性的判断，认为她事实上已进入“接班人内定阶段”，朝鲜正通过增加她的公开活动，为将来权力交接铺路。

韩国国会情报委员会的执政党共同民主党议员尹建永与最大在野党国民力量党议员刘荣夏星期二（9月1日）在国会举行记者会，介绍国情院在国会情报委员会非公开全体会议上的报告内容。

国情院在报告中指出，“应认为与朝美首脑会谈相关的接触随时都有可能发生”。虽然目前尚未掌握双方具体接触的实据，但已观察到对话迹象。对于韩国总统李在明此前在8月15日光复节讲话中提出，由韩朝战争相关当事方讨论结束战争的问题，国情院称，目前国情院层面尚未开展相关对话或接触。

在朝鲜内部权力继承方面，国情院研判，朝鲜官方媒体近期频繁高调曝光金珠爱，显示她事实上已进入接班人内定阶段，意在让朝鲜干部与民众逐步形成她作为未来领导人的认知。

金珠爱的确切出生年份尚未公开，但韩国国情院推测她出生于2013年，现年约13岁。金珠爱今年以来的公开活动显著增多，不仅参加射击训练、亲自驾驶新型主战坦克，近期还陪同金正恩出席“战胜节”庆祝活动并观赏演出。

韩国国情院今年4月曾表明“可以认为金珠爱是接班人”，并强调这一判断并非单纯依据公开活动，而是基于可信情报。此次进一步使用“接班人内定阶段”的表述，显示韩国官方对金珠爱接班地位作出更明确的定性。

韩国获得朝鲜导弹设计图 多次阻止尖端技术外泄

除了政局动态，国情院当天也披露了朝鲜军事和情报机构的最新重组动向，证实已获取朝鲜劳动党内部文件及导弹设计图，目前正在深入分析。

针对朝鲜将原“侦察总局”扩大改组为“侦察情报总局”，国情院评估此举旨在加强反间谍功能，并统筹处理涉及乌克兰战争的海外作战情报。侦察情报总局局长李昌镐兼任海外特种作战部队第一副司令官，也被认为与协调乌克兰战争相关作战情报密切关联。

此外，国情院还通报了多次成功阻止尖端技术外泄的防谍案例，包括查获新型核反应堆设计图的泄露企图，以及成功拦截韩国国产“完美雄鹰”（Surion）直升机发动机技术的外泄。国情院正筹划设立人工智能（AI）战略总局，计划引进韩国科学技术院（KAIST）等机构的专业人才，以全面提升人工智能情报能力。