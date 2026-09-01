联合国世界粮食计划署称，由于资金削减，世粮署被迫将巴勒斯坦西岸地区的援助对像人数减半，并警告可能带来严重后果。

法新社报道，世粮署星期二（9月1日）说，从本月起，机构在巴勒斯坦西岸地区提供粮食援助的人数将从40万人减少至20万人。

世粮署驻巴勒斯坦地区代表休斯说：“世粮署被迫约旦河西岸受援人数削减一半”，并警告称当地粮食需求已是两年前的两倍多。

休斯指出，粮食不安全过去并非西岸地区的主要问题。但自2023年10月以哈战争爆发以来，定居者暴力行为加剧、以色列军事行动持续升级、通行限制严厉、房屋被拆毁以及当地大规模人口流离失所，这些因素削弱了巴勒斯坦人的生计，并导致粮食不安全情况加剧。

世粮署称，最新季度粮食安全分析显示，约旦河西岸76%的家庭收入显著下降。许多家庭为维持生计，被迫出售资产，并减少用餐次数和降低饮食质量。

分析还发现，三分之一家庭已无力负担营养充足的饮食。其中，农村地区及约旦河西岸南部省份居民受影响最严重。

休斯说：“那些曾经生活富足，依靠土地谋生的家庭，如今已买不起足够食物。”

以色列自1967年以来占领约旦河西岸地区。