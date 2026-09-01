挪威新国王哈康八世（King Haakon VIII）星期二（9月1日）正式宣誓登基。

路透社报道，前国王哈拉尔五世8月28日去世后，53岁的哈康八世已自动继位，但由于挪威是君主立宪制国家，国王必须依法在国会前宣誓将依法治国。

哈康八世星期二在国会宣誓道：“我承诺并宣誓，将按照挪威王国的宪法和法律治理国家，愿全能且全知的上帝保佑我。”

挪威在1908年已经取消了加冕典礼。

哈康八世的一双儿女，王储英格丽德亚历山德拉公主（Ingrid Alexandra）和斯韦勒马格努斯王子（Prince Sverre Magnus），以及他的母亲王太后宋雅（Queen Sonja）出席宣誓仪式。

哈康的妻子、王后梅特玛丽特（Queen Mette-Marit）则因为肺移植手术后出现并发症，需要住院观察而未能到场。

在9月1日至8日期间，哈拉尔五世的灵柩安置于王宫小教堂内，开放各界民众前往瞻仰致哀。葬礼则定于9月9日在奥斯陆大教堂举行。

挪威最新民调特显示，君主制仍广受欢迎，有72%的受访国民支持王室存在，较5月调查中的64%支持率有所提升。