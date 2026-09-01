（加德满都综合电）尼泊尔政府估计，特大洪灾后的重建所需经费达50亿美元，尼泊尔已向联合国寻求紧急财政援助。此次洪灾的死难者已经过千，尼泊尔把这场灾难归咎于气候变化，敦促国际社会采取行动，共同应对这个全球面对的问题。

尼泊尔农业、森林和环境部负责气候变化事务的联合秘书达卡尔星期一（8月31日）接受《纽约时报》采访时说，人为造成的气候变化是此次冰川崩塌并引发洪灾的因素之一。这也反映出一种不公平现象：较富裕国家数十年来排放的温室气体，正对尼泊尔等应对气候灾害能力有限的脆弱国家造成伤害。

他说：“那些（对气候变化）责任最小的国家所承受的痛苦却最大。”

尼泊尔已致函联合国应对损失与损害基金董事会，请求援助。达卡尔说，尼泊尔的灾后重建工作估计需要50亿美元（约63亿6600万新元）。不过，基金董事会成员谢尔曼预计，尼泊尔最终可能只能获得2000万美元拨款。

联合国应对损失与损害基金设立于2023年，但由于美国等富国不愿捐款，这个计划面对很大的融资缺口。美国在拜登政府期间承诺捐助1750万美元，但特朗普重返白宫后退出这个基金。基金至今收到的认捐额为8亿2000万美元，可是已有至少119国请求拨款，总额达28亿美元。

尼泊尔政府在致给基金董事会的信中写道：“基金若能尽早在尼泊尔采取行动，将可发出一个信号，即当气候脆弱国家面临无法自行应对的损失和损害时，基金有能力做出符合人道主义、快速、灵活与团结的回应。”

尼泊尔总理沙阿过后也在社交媒体上说，这次的洪灾并非寻常事件，是气候变化引发的。“随着气候变化，喜马拉雅地区面临的风险也在增加……现在是时候强烈呼吁国际社会，关注我们因气候变化而遭受灾害的问题了。”

沙阿透露，灾难发生后，尼泊尔已获得4200万美元的外国援助，预料还会增加。

联合国助理秘书长维格纳拉贾周二警告，喜马拉雅地区面临未来发生更多冰川崩塌与冰川湖溃决灾害的重大风险，使数百万人处于危险之中。

尼泊尔灾难管理局星期二（9月1日）报告，当地的洪灾死难者增加到至少1050人，近4000人仍失踪，包括583名外国人。加上中国西藏地区的16名遇难者，这场灾害已夺走至少1066条人命。

在同尼泊尔接壤的印度北方邦，当局星期一说，从尼泊尔流向印度的河中捞起了17具尸体，据信是洪灾罹难者。

尼泊尔灾区的搜救工作仍持续。搜救队修复了通往重灾区努瓦科特的道路网络，大大帮助了救援和运送物资的工作。

救援队也抽干了多个水电站隧道口的积水，并用破石机开路，救出了270名受困工人。截至星期二，仍有至少639名工人受困于其他水电站。

中国外交部发言人郭嘉昆星期二说，中方对尼泊尔的第二批援助物资预计当天启运，其中包括无人机、DNA检测仪和试剂、净水和照明设备等。中方DNA鉴定专家也将奔赴灾区提供协助。

韩国当天也派遣一支44人应急救援队驰援尼泊尔，要协助搜救包括韩国公民在内的失联和受灾人员。