（华盛顿/德黑兰综合电）美国和伊朗时隔约一个月再度爆发冲突后，美国总统特朗普恫言将狠狠打击伊朗。

特朗普周一（8月31日）接受福克斯新闻台记者采访时说：“我们要给他们迎头痛击。（美方）会有回应的”。

当天较早前，特朗普在白宫对记者说，新一轮袭击并不意味美国重新陷入全面战争。他形容伊朗是一个失败的国家，经济和军事实力已遭到严重削弱，领导层陷入彻底的混乱。

针对这场战争在消耗美国军力的说法，特朗普回应说：“对我们而言，这是一场较小的战争，不是一场大战”。他还说，美国有大量的弹药，而且随时可以从其他渠道调拨。

美国媒体引述美国三名官员的消息报道，特朗普和高级顾问正考虑在霍尔木兹海峡对伊朗展开有限打击，就像修剪草坪一样。美方希望阻止伊朗重建雷达和导弹能力，避免伊朗攻击通过海峡的油轮、美军舰艇和军机。

美媒：伊朗似以火箭布设水雷

《纽约时报》报道，美军这次空袭摧毁伊朗两个火箭发射器。这类发射器可发射能够布设小型水雷的火箭，可能意味着伊朗找到另一种在霍尔木兹海峡制造混乱的方式。

报道指出，伊朗拥有种类繁多，而且数量庞大的大小型水雷。不过，有关发射火箭炮布雷的公开信息却很少。国际海事媒体The Maritime Executive曾在去年1月报道，伊朗在海上军事演习期间展示一款黎明-5型火箭炮（Fajr-5）的改良版，这类火箭能够向大海投放水雷。

伊朗方面这几天不断向美方释放继续谈判的意愿。伊朗总统佩泽希齐扬出席在吉尔吉斯斯坦举行的上海合作组织峰会期间，就在周一晚呼吁两国通过对话解决问题。

佩泽希齐扬在与印度总理莫迪举行会晤时说，伊方相信，解决当前问题的办法是对话与合作，伊朗将继续努力寻求达成协议，并认为继续战争不符合美伊和中东地区的利益。

佩泽希齐扬周二也说，如果美国回返6月达成的协议，伊朗也会立即采取对等行动。

伊朗外长阿拉格齐周一已呼吁美国履行两国签署的谅解备忘录的承诺，并说：“若能如此，一切便可重回正轨”。

特朗普民调再陷低谷 成共和党负担

另一方面，路透社与益普索周一结束的最新民调显示，美国民众对伊朗战争和对特朗普经济治理能力普遍感到不满，特朗普的支持率正徘徊在政治生涯的最低谷。

受访者中，只有33％认可特朗普的执政表现，是这项民调连续第三次录得这样的结果。

路透社与益普索在四天里，对全美1167名美国成年人进行调查访问。约71％受访的美国人不满特朗普应对生活成本的表现。特朗普也似乎日益成为共和党的潜在累赘。

当问及如果今天就举行国会选举会投给哪个党派，受访的无党派人士中有36％选择民主党，22％选择共和党。