一名美国邮政总局（USPS）吹哨人警告，美国总统特朗普仓促推出的一套新的选票系统，可能使数百万美国人无法在11月的中期选举前收到邮寄选票，扰乱选举。

法新社报道，一名来自邮政总局内部的匿名举报者称，特朗普试图推出的新选票系统“神秘、仓促、混乱且存在根本性缺陷”，并警告在测试严重不足的情况下强行推行，可能导致“灾难性的失败”。

民主党参议员布卢门撒尔（Richard Blumenthal）星期二（9月1日）公布了这封举报信。新系统原定于同一天上线。

这个新系统要求各州选举机构将邮寄选民名单和识别条形码，上传到一个新的联邦门户网站。邮政员工在接收并投递大批寄出的选票前，会抽样检查部分选票，并与系统信息进行比对。

举报信指出，邮政局采取了“零出错率政策”（zero-percent failure policy），即只要抽样中有一个条形码无法扫描或与联邦系统不匹配，整批选票就可能被拒收。

这意味着，若寄出的1万张选票中，有一张出现问题，其余的9999张在问题解决并重新检查之前，也都无法寄出。

举报者称，这个系统的建设显然过于草率，因此带来了巨大风险。“在本届选举周期中，可能有多达数百万美国选民无法及时收到、甚至根本收不到邮寄选票。”

布卢门撒尔批评，邮政局设计这个系统的目的是“剥夺数百万人的投票权”，并敦促邮政局长斯泰纳（David Steiner）放弃这个计划。

约有三分之一的美国选民通过邮寄方式投票。特朗普今年3月签署了一项行政命令，旨在对邮寄投票实施更严格的管制。

美国波士顿联邦地区法院曾在6月禁止在中期选举期间执行这份行政命令，但在8月24日被美国最高法院解除了禁令。不过，由于法院并未就此举是否合法作出裁决，围绕这项行政令的法律拉锯战预料还会持续。

特朗普多次声称，邮寄投票极易出现大范围舞弊，但并未提供任何证据。事实上，他本人就曾多次通过邮寄方式投票。