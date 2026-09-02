英国南安普敦大学研究人员开发出一个开源人工智能平台，可在肿瘤样本中快速、精准地分析数十万个细胞，绘制肿瘤内细胞中心体异常的空间分布图。

研究表明，中心体异常的空间分布与癌症临床特征相关。新成果未来有望用于癌症患者风险评估、开发新的靶向疗法等。

新华社报道，南安普敦大学日前发布新闻公报说，中心体是细胞的“组织中枢”，能帮助细胞正常分裂并维持其结构。中心体出现异常时，细胞可能积累遗传错误，这是癌症特征之一。

由该校研究人员领衔的团队，利用自主研发的名为CenSegNet的人工智能平台，对来自127名乳腺癌患者的911份肿瘤样本中超过33万个中心体进行了分析。他们发现了两种截然不同的中心体异常类型：一类是细胞内中心体数量过多，另一类是中心体异常增大。两种异常形式相互独立，可出现在同一肿瘤的不同区域。

研究还显示，含有较多异常增大中心体的肿瘤与更具侵袭性的疾病特征相关，包括较高的肿瘤分级、淋巴结受累和某些遗传改变等；而肿瘤核心区域内增大的中心体数量较少的患者，其总体生存情况往往更好。

论文通讯作者之一、南安普敦大学研究人员萨拉赫·伊莱亚斯说，研究显示，中心体异常具有不同的生物学状态，呈现不同的空间分布，并与癌症临床特征相关。特定的异常组合可能影响肿瘤生长方式、对周围组织的侵袭以及对治疗的反应。这一发现为开发新型生物标志物和更个性化的治疗策略提供了可能。

研究人员已证明，这一技术还可用于肾脏、结肠和阑尾组织分析。下一步，他们将技术与基因组、转录组和蛋白质组数据相结合，评估基于中心体的生物标志物能否辅助治疗决策，并帮助患者获得更好的治疗效果。

相关论文已发表于英国《自然-通讯》期刊。