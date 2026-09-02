韩国最高法院裁定，提供私人包间、电视、坐垫和枕头等设施的“房间咖啡馆”（room cafe），属于禁止未成年人进入的营业场所，推翻下级法院此前的无罪判决。

韩国最高法院认为，这类场所即使没有雇用陪侍人员，也没有安排陌生顾客之间的互动，只要空间设计具有高度私密性，并存在接吻、身体接触或性行为发生的可能，就可被纳入《青少年保护法》限制未成年人进入和就业的营业类别。

案件涉及京畿道水原市一家拥有16个私人包间的“房间咖啡馆”。经营者从2022年3月至2023年2月营业，其中只有两个房间设有可从外部看到室内情况的透明窗，其余14间都无法从外面观察。房内配有坐垫、枕头和电视，顾客可坐卧休息。

经营者被控允许八名14岁至17岁的青少年进入，并没有张贴禁止未成年人进入的告示。

一审法院认定，这家咖啡馆属于可能诱发性接触的场所，判处经营者罚款200万韩元（约1860新元）。上诉法院后来改判无罪，认为法律主要针对有陪侍人员与顾客发生身体接触，或经营者安排陌生顾客互动的场所，而涉案咖啡馆并没有这类服务。

不过，最高法院认为，下级法院对法律的理解过于狭窄。最高法院指出，涉案“房间咖啡馆”向公众开放，但大多数房间无法从外部看到内部情况，因此存在发生接吻、身体接触甚至性行为的可能，已经符合限制未成年人进入的风险特征。

案件已发回水原地方法院重审。