美国星期二对伊朗境内伊斯兰革命卫队目标发动新一轮空袭，进一步加剧美伊紧张局势。美国总统特朗普警告，伊朗若展开报复，将面对“更猛烈、更高层级”的攻击；伊朗革命卫队则扬言，美国将为最新袭击“感到后悔”。

综合路透社和法新社报道，美军中央司令部星期二（9月1日）在社交媒体平台X发文说，美东时间当天中午12时（新加坡时间星期三零时）开始打击伊朗革命卫队目标，原因是革命卫队近期企图袭击霍尔木兹海峡商船，以及部署在中东地区的美军人员。

美方没有说明具体打击地点。综合伊朗媒体报道，位于霍尔木兹海峡北侧的格什姆岛传出爆炸声；港口城市阿巴斯港和恰巴哈尔也发生爆炸；贾斯克和锡里克同样传出爆炸声。目前未有人员伤亡或设施损毁报告。

特朗普过后在自家社媒平台Truth Social发文称，最新军事行动是对伊朗企图在霍尔木兹海峡布设水雷，以及向美国驻约旦军事基地发射八枚导弹的回应。

他警告，如果伊朗对这轮“合理的攻击”实施报复，“他们将再次遭到更猛烈、更高层级的打击”，并声称美国还有规模更大的攻击方案“蓄势待发”。

伊朗革命卫队随即强硬回应。革命卫队发言人莫赫比说：“严厉惩罚正等待侵略者，美国将为新的袭击感到后悔。”

航运情报和追踪公司Marisks与Kpler的数据显示，两艘载有沙特阿拉伯原油的超级油轮星期一晚驶离霍尔木兹海峡时，相隔数分钟遭不明飞射物击中。

消息传出后，国际油价进一步上涨。布伦特原油期货当天原本已涨约2%，美国展开新一轮空袭和油轮遇袭消息传出后，再度跳涨近2%。

伊朗议会议长卡利巴夫星期二仍强硬表示，如果敌人企图阻止伊朗从波斯湾出口石油，“那么谁都别想出口石油”。

华盛顿也准备进一步收紧对伊朗的经济制裁。美国财政部长贝森特说，美国本周和下周可能公布新的银行制裁措施，并考虑制裁与革命卫队有往来的飞机租赁公司及其他企业，目的是进一步从经济上压制伊朗政府。