加拿大不列颠哥伦比亚省一座神秘“漂浮小岛”近期引发关注。这片长满树木的陆地先是在湖中央突然出现，随后从卫星图像中消失，如今又被发现漂到约30公里外的岸边。

英国广播公司（BBC）报道，这座小岛位于不列颠哥伦比亚省最大的淡水湖威利斯顿水库。划船者8月初首次在湖中央发现它，并拍下视频上传网络。

小岛面积约9800平方米，接近一公顷，相当于约一个加拿大橄榄球场大小。视频显示，一大片长满树木的陆地漂浮在水面上。

负责管理水库的省营企业BC Hydro发言人加默（Bob Gammer）说，他最初看到视频时，还怀疑画面可能由人工智能（AI）生成。不过，团队随后找到7月21日的卫星图像，证实小岛确实存在。

奇怪的是，8月5日拍摄的新卫星图像中，小岛却已经不见踪影，一度引发外界猜测它是否沉入水中。

如今谜团终于解开。BC Hydro通过新的卫星图像和飞行员目击报告确认，小岛并没有沉没，而是一路漂向岸边，在距离最初位置约30公里处停下。

至于小岛究竟如何形成，目前仍没有定论。加默说，一个较可能的解释是，漂木多年来不断堆积，逐渐形成基底，植物和树木随后在上面扎根。今年夏天水库水位升至2012年以来最高水平，可能导致这片陆地从岸边脱离，开始漂流。

类似的漂浮岛并非首次出现。美国威斯康星州奇佩瓦湖也有一座著名的“40英亩沼泽”，由泥炭地脱离湖底后漂浮形成，当地居民有时甚至要用船把它推开，以免撞上桥梁。

加默提醒，这座加拿大漂浮岛并不稳定，也可能随时断裂，因此不建议民众登岛。

他说：“如果真的找到它，千万不要上去。”