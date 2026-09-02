美国国务院拟要求家长为孩子申请美国护照时，提交自身公民或移民身份证明，作为特朗普政府进一步收紧出生公民权政策的一环。

路透社星期二（9月1日）查阅到的国务院指导草案显示，家长或法定监护人日后可能须提交美国护照、出生证明、永久居民卡或I-94出入境记录等文件，让政府判断孩子是否符合取得美国公民身份的资格。

目前，在美国出生的儿童申请护照时，家长主要须证明亲子关系并出示附照片身份证件，虽须在申请表注明是否为美国公民，但一般无须另附证明。

这项拟议措施与特朗普8月6日签署的新行政令有关。行政令主要针对所谓“生育旅游”，并规定部分情况不适用出生公民权，包括父母为外国政府工作、涉及以欺诈或商业交易方式取得公民身份，或被列为“敌国侨民”。

特朗普此前曾试图规定，只有父母至少一方为美国公民或合法永久居民，在美国出生的孩子才能自动获得国籍，但最高法院以六票对三票裁定有关措施违反宪法第十四修正案。

新的行政令范围较窄，但同样面临司法挑战。代表可能受影响婴儿的律师已要求联邦法院阻止行政令生效，司法部则认为诉讼为时过早，因为政府尚未正式公布执行细则。