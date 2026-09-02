掌舵苹果15年的库克已正式交棒。51岁的硬件工程主管特努斯（John Ternus）星期二（9月1日）接任首席执行长。

库克把苹果打造成市值超过4.5万亿美元（约5.7万亿新元）的商业巨头后，特努斯接下的是另一项任务：证明苹果在人工智能时代仍能推出下一个改变世界的产品。

综合彭博社、法新社和路透社报道，65岁的库克并没有完全离开苹果，而是转任执行董事长，继续负责和各国政府、政策制定者打交道。这样的安排，也能让缺乏国际政治经验的特努斯，把更多精力放在产品和技术上。

库克1998年加入苹果，最初由创始人乔布斯亲自招揽，2005年升任首席运营长。他最擅长的不是产品设计，而是供应链和运营。2011年接替乔布斯出任CEO后，库克把这套能力发挥到极致，让苹果产品大规模走向全球市场。

在库克掌舵的15年里，苹果的盈利模式也被重塑。苹果年营收从他上任初期的约1080亿美元，增至上一财年的4160亿美元，利润增幅达1120亿美元。Apple Watch、AirPods等新产品扩大了苹果生态系统，服务业务则将全球约25亿部iPhone设备转化为持续贡献收入的用户基础。自2011年以来，苹果股价累计上涨超过22倍。

不过，库克时代也留下了明显短板。苹果投入十年的电动车计划最终叫停，Vision Pro头戴设备销售不佳，Siri升级一再延期。微软、谷歌等竞争对手大举押注生成式AI之际，苹果被批评创新速度跟不上，“下一个iPhone”迟迟没有出现。

这正是特努斯必须回答的问题。

特努斯2001年加入苹果设计团队，拥有宾夕法尼亚大学机械工程学位，之后一路升至硬件工程高级副总裁，负责iPhone、Mac和iPad等几乎所有主要产品的工程团队。在苹果内部，他以重视产品耐用性、可靠性和降低碳足迹著称。

库克在给员工的告别信中写道：“很少有人像约翰一样，真正了解打造改变世界的产品需要什么。”

特努斯上任后的第一场大考很快到来。苹果将在9月9日举行年度iPhone发布会，预计推出首款折叠式iPhone。外界将观察，这名工程师出身的新掌门，能否重新重振苹果的产品创新能力。

除了AI，特努斯还必须处理苹果对中国供应链的高度依赖。近年来，库克已把部分iPhone生产转移到印度，并扩大在越南的生产。但中国仍是苹果最重要的制造基地和消费市场之一。在美国总统特朗普持续要求苹果把生产带回美国、并以关税施压的情况下，特努斯也得迅速掌握库克长期擅长的政治平衡术。

因此，这场交接并不是简单换帅。库克留下的是一个规模更大、更赚钱、运营更成熟的苹果；特努斯要证明的，则是这家公司在AI时代，能否重拾创新锋芒，再次定义技术潮流。