只需加入冷水，等五分钟就能吃。日本方便面巨头日清食品推出的“冷杯面”（Cold Cup Noodle）上市仅一周，首批库存就卖光了，销量远超公司原本预计一到两个月的供应量。

彭博社报道，这款产品7月20日上市，共有辣味泡菜和鸡盐柠檬两种口味，每杯售价307日元（约2.45新元）。消费者只要加入冷水，等约五分钟就能食用，正好迎合日本炎热天气下，人们对清凉食品越来越高的需求。

日清没有公布具体销售数字。公司花了五年研发这款产品，并采用新的专利工艺，让面条即使用冷水泡开，也能保持爽滑和弹性。

自日清创始人安藤百福1958年发明方便面以来，热水几乎一直是泡面的基本条件。过去即使有冷食泡面，通常也要先用热水泡开，再放凉或加冰。“冷水泡面”的出现，因此被视为打破了传统方便面的基本做法。

产品推出后，很快在社交媒体走红。不少网红拍摄试吃视频，也有人尝试用豆浆、茶等不同饮料来泡面。这股热潮甚至传到香港，当地一家商店曾举办一天限定销售活动，吸引消费者排队尝鲜。

日清说，公司也收到消费者反馈，认为冷水泡面可以作为应急食品。因为在停电、灾害等无法烧热水的情况下，它仍然可以食用。

不过，对于是否增加产量、改为全年销售或推出新口味，日清表示目前还没有决定，会根据销售表现再评估。