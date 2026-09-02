Meta首席执行长扎克伯格和特斯拉、SpaceX首席执行长马斯克星期二（9月1日）在二十国集团（G20）科技部长会议上呼吁加快建设人工智能（AI）数据中心，并警告熟练工人和电力供应不足可能成为AI发展的主要瓶颈。

路透社报道，会议在美国北卡罗来纳州教堂山举行，重点讨论人工智能带来的机遇和冲击。

扎克伯格通过视频连线说，AI数据中心建设需求庞大，未来可能需要“数十万甚至数百万个”熟练技术岗位。他说，Meta目前已面对找不到足够技术工人建设数据中心的问题。

马斯克则警告，AI基础设施正面临“电力危机”，最快明年就可能出现明显短缺，并称这可能会使中国占据竞争优势。他说，旗下公司在建设数据中心的同时，配套兴建所需发电设施。

马斯克估计，AI未来可使全球经济规模扩大20%至30%，相当于每年增加约20万亿至30万亿美元（约25.5万亿至38.2万亿新元）。

科技巨头大力推动数据中心建设之际，美国国内反对声浪也在升高。民调显示，多数美国人反对在当地兴建更多数据中心，主要担忧设施推高电费和带来噪音。美国总统特朗普星期一则批评反对AI数据中心建设的人“落后而贫穷”。

马斯克也在会上批评欧洲对科技监管过严，认为创新应在监管相对宽松的环境下发展，新技术应“默认合法”，而不是“默认违法”。他说，欧洲监管虽无法阻止技术发展，却会明显拖慢创新速度。

谷歌（Google）旗下DeepMind首席执行长哈萨比斯也通过视频发言，称一旦实现人类水平的AI，影响可能达到工业革命的10倍，但各国必须以负责任方式推动发展。