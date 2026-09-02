G20聚焦AI基建 科技巨头忧人力电力跟不上
特斯拉和SpaceX首席执行长马斯克星期二（9月1日）通过视频出席在美国北卡罗来纳州教堂山举行的二十国集团创新部长会议。 （彭博社）
Meta首席执行长扎克伯格和特斯拉、SpaceX首席执行长马斯克星期二（9月1日）在二十国集团（G20）科技部长会议上呼吁加快建设人工智能（AI）数据中心，并警告熟练工人和电力供应不足可能成为AI发展的主要瓶颈。
路透社报道，会议在美国北卡罗来纳州教堂山举行，重点讨论人工智能带来的机遇和冲击。
扎克伯格通过视频连线说，AI数据中心建设需求庞大，未来可能需要“数十万甚至数百万个”熟练技术岗位。他说，Meta目前已面对找不到足够技术工人建设数据中心的问题。
马斯克则警告，AI基础设施正面临“电力危机”，最快明年就可能出现明显短缺，并称这可能会使中国占据竞争优势。他说，旗下公司在建设数据中心的同时，配套兴建所需发电设施。
马斯克估计，AI未来可使全球经济规模扩大20%至30%，相当于每年增加约20万亿至30万亿美元（约25.5万亿至38.2万亿新元）。
科技巨头大力推动数据中心建设之际，美国国内反对声浪也在升高。民调显示，多数美国人反对在当地兴建更多数据中心，主要担忧设施推高电费和带来噪音。美国总统特朗普星期一则批评反对AI数据中心建设的人“落后而贫穷”。
马斯克也在会上批评欧洲对科技监管过严，认为创新应在监管相对宽松的环境下发展，新技术应“默认合法”，而不是“默认违法”。他说，欧洲监管虽无法阻止技术发展，却会明显拖慢创新速度。
谷歌（Google）旗下DeepMind首席执行长哈萨比斯也通过视频发言，称一旦实现人类水平的AI，影响可能达到工业革命的10倍，但各国必须以负责任方式推动发展。