美国和澳大利亚星期三（9月2日）宣布，将合计向太平洋岛国提供5亿8000万美元（近7亿4000万新元）援助。在中国近年来扩大区域影响力之际，美澳正进一步加大对太平洋岛国的投入。

路透社报道，美国副国务卿兰道（Christopher Landau）在帕劳举行的太平洋岛国论坛会议上宣布，美国将提供1亿5000万美元，其中6000万美元用于协助当地应对能源危机，包括扩大燃料储存能力和提升电网稳定性。

这笔资金也是特朗普政府去年关闭美国国际开发署（USAID）后，继续参与太平洋事务最明确的公开信号之一。

美国研究中心研究主任蒙德沙因（Jared Mondschein）说，中国近年来在太平洋地区通过援助、基础设施项目和捐赠扩大影响力，促使美国必须更有针对性地加强参与。

中国近年在当地的动作包括向瓦努阿图捐建总统府建筑群，与所罗门群岛建立全面战略伙伴关系并加强警务合作，以及与库克群岛建立全面战略伙伴关系。

洛伊研究所太平洋岛国项目主任诺贝陶（Oliver Nobetau）指出，伊朗战争进一步推高能源安全风险，对太平洋岛国造成严重冲击，加上超级厄尔尼诺现象，当地经济放缓，政府也须优先保障基本公共服务，更需要外部伙伴支持。

澳洲则宣布提供6亿澳元（约5亿4000万新元），用于打击区域毒品走私，包括加强空中监控，并为警察和边境执法人员提供更多培训。

澳洲总理阿尔巴尼斯说，太平洋是澳大利亚的“家园和家人”，与区域伙伴合作打击有组织犯罪符合澳洲利益。