伊朗伊斯兰革命卫队称，他们已对位于阿联酋、科威特、巴林和该地区其他国家的美国军事目标发动袭击。

法新社报道，伊朗军方星期三（9月2日）发声明称，“数十架伊朗武装无人机……袭击位于阿联酋达夫拉和明哈德空军基地的雷达系统和美军阵地”，以及位于巴林谢赫伊萨空军基地的其他目标。

伊朗革命卫队也说，他们袭击位于科威特、约旦、巴林和伊拉克库尔德斯坦地区埃尔比勒的美军目标。

声明称，伊朗向约旦港口城市亚喀巴附近的一个美国海军陆战队基地发射重型弹道导弹，造成“大量美军士兵死亡”，多个美军重要设施和武装直升机也被摧毁。

据伊朗媒体星期二（1日）报道，美军当天夜间对伊朗南部多地发动袭击，波及霍尔木兹甘省库赫斯塔克的一场婚礼活动现场，造成四人死亡、50人受伤。

西南部胡齐斯坦省官员通报称，美军前一晚对该省发动的袭击造成七人死亡、八人受伤。

另外，巴基斯坦外交部发言人安德拉比星期三在例行记者会上说，巴基斯坦正与美国和伊朗就结束两国冲突进行对话，并对两国“重返谈判桌”抱有信心。

他也说，巴基斯坦国防军总司令穆尼尔上个月访问德黑兰，为缓和霍尔木兹海峡问题带来了“相当大的进展”。