（阿什维尔综合电）美国财长贝森特说，中国在全球贸易失衡等问题上持异议，导致二十国集团财长与央行行长会议未能发表联合公报。

在美国北卡罗来纳州举行的二十国集团（G20）财长与央行行长会议星期二（9月1日）闭幕，最终仅由贝森特代表美国以东道主身份发布G20主席声明。他在记者会上直指中国是唯一阻挠公报发布的成员国：“持有异议者，是全世界经常账户盈余最大且不可持续的国家——中国。”

贝森特透露，主席声明获得包括俄罗斯在内的19个G20成员国支持，唯独中国对其中多个段落提出异议，涉及霍尔木兹海峡船只自由通行、成立工作组进一步研究并缓解贸易失衡、赋予国际货币基金组织（IMF）监督贸易失衡的权限，以及债务重组条款等内容。

根据美国财政部发布的G20主席声明，贝森特指出，拥有过多且长期外部盈余的国家，应当取消限制国内消费、导致过度依赖出口的扭曲性政策，因为这些措施“对全球、区域乃至本土市场都造成有害的溢出效应，并加剧了经济依赖性”。

他也说，他去年就警告其他贸易伙伴，美国大幅调高关税将导致中国商品转而涌向他们的市场，如今看来这一担忧已经成为现实。“我相信，非市场经济体无止境地倾销廉价出口是不可持续的。当19个成员国都想应对这个问题，足以说明问题有多么严重。”

中国促各方全面客观看待全球失衡问题

中国政府星期三（2日）发布声明，未直接回应贝森特的言论。出席G20会议的中国财政部副部长廖岷说：“G20各方应全面、客观、平衡看待全球失衡问题，并通过促进发展从根本上解决发展中国家债务问题。”

他也呼吁各方维护自由贸易，促进普惠包容的经济全球化，为国际贸易和资本流动创造有利的政策环境。

中国贸易顺差在2025年上扬20%，达到1.2万亿美元（约1.53万亿新元）的历史新高，当中约2000亿美元来自对美贸易，对欧盟的贸易顺差则增至3600亿欧元（约5310亿新元）。

欧洲官员对中国措辞相对温和

面对国内消费疲弱，中国今年加大力度出口电动汽车、半导体等商品，7月份出口总额同比激增23.9%，在欧洲引发新一轮呼声，要求采取更强势的举措抑制中国进口。

不过，欧洲官员在G20会议上的措辞相对温和。欧盟委员会经济与生产力委员东布罗夫斯基斯承认，中国是经济不均衡的主要来源，但强调美国和欧洲在重拾平衡方面同样须发挥作用。

英国说，将与中国维持务实的贸易关系，同时尝试改善贸易不平衡这个敏感课题。

今年初开始寻求与中国改善经贸关系的加拿大也表明，与中国的联系设有“明确的护栏”，与其他七国集团（G7）成员国并无不同。

德国财长克林贝尔则将矛头指向美国和以色列向伊朗发动的战争，以及美国引发的关税纷争，称这些同样是影响全球经济的不确定因素。

他说：“不确定性是经济增长的毒药，美国挑起的关税纷争，例如与加拿大当前的纠纷，正在破坏信任。”