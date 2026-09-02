伊朗南部一场婚礼遭到袭击，造成多人死伤。伊朗首席谈判代表、议长卡利巴夫指责美国是“撒旦”。

法新社报道，卡利巴夫星期三（9月2日）在社媒X发文说：“如果一个国家像撒旦一样行事，像撒旦一样选择目标，像撒旦一样杀戮，那它就是撒旦。如果一个‘小撒旦’也这样做呢？那它就是‘大撒旦’。”

他指的是美国及主要盟友以色列。他说，这次袭击导致“儿童及家人丧生”，并特别提及中东战争初期伊朗发生的几起致命事件，包括对米纳布一所学校的袭击。

“撒旦”一词最初由伊朗伊斯兰共和国创始人霍梅尼于1979年提出，此后历任伊朗领导人都用它来指代美国。

当地媒体报道称，在伊朗南部库赫斯塔克举行的一场婚礼星期二（9月1日）遭到袭击，至少四人死亡、50人受伤。

伊朗随后对巴林、科威特、阿联酋和伊拉克库尔德斯坦地区等地的美军基地发动无人机和导弹袭击。

美国军方并未直接回应这次的婚礼遇袭事件。

美国中央司令部发言人霍金斯此前说：“美军从不以平民为目标，这与伊朗伊斯兰革命卫队截然不同。”

霍尔木兹海峡袭击与触雷 多艘船只损坏两船员丧命

另据伊朗媒体报道，伊朗伊斯兰革命卫队星期三说，两艘“被美国控制的”油轮在试图穿越霍尔木兹海峡时触雷起火。

沙特阿拉伯国家航运公司巴赫里（Bahri）指出，两名菲律宾海员在星期一（8月31日）霍尔木兹海峡发生的油轮袭击事件中丧生。

巴赫里在社媒X发声明称，“公司确认船只‘SIDR’号在8月31日晚间通过霍尔木兹海峡时遭遇安全事件”，并证实“两名菲律宾海员在袭击中丧生”。