（德黑兰综合电）美国和伊朗再度进入以牙还牙的交火模式，数周以来相对平静的中东局势急剧升温。美国周二对伊朗发动新一轮袭击，伊朗随后对阿联酋、科威特、巴林等地区国家境内的美军目标实施报复打击。

美军中央司令部周二（9月1日）说，美军当天完成对伊朗的新一轮打击，目标包括伊朗伊斯兰革命卫队的防空阵地、雷达系统、海事资产与设施、布雷能力与通信站点。

美国总统特朗普称，此次袭击是对伊朗企图在霍尔木兹海峡布设水雷，以及向美国在约旦的军事基地发射八枚导弹的报复。

他周二在社媒发文，警告伊朗不要报复美国，否则将遭受“更猛烈且更高级别”的打击。他还称：“更大规模的攻势正蓄势待发。待一切结束，伊朗将几乎什么都不剩。”

据美国新闻网站Axios引述美国官员报道，美军周二的袭击目标包括两艘伊朗政府油轮。这是美国首次为了报复伊朗在霍尔木兹海峡袭击商船的行为，而瞄准伊朗油轮。

美国此前于周天（8月30日）打击伊朗拉腊克岛上的火箭发射装置，引发伊朗对中东美军目标的报复袭击，双方时隔一个月恢复交火。

伊朗媒体发布的视频显示，伊朗周三向阿联酋和巴林境内美军发射无人机，以报复美国对伊朗的新一轮袭击。（法新社）

伊朗周三无视特朗普警告，袭击巴林、约旦、科威特与伊拉克境内美军资产。革命卫队称，在约旦打死多名美军，伊拉克北部埃尔比勒也有数名美军死于伊朗袭击。

约旦武装部队说，约旦防空系统拦截了13枚进入领空的弹道导弹。巴林也通报，拦截并摧毁了来袭的伊朗无人机。

革命卫队周三也称，两艘被美国控制的油轮试图经非法航线穿越霍尔木兹海峡期间，触雷起火。

受美伊再度交火影响，亚洲股市周三下跌，油价升至五周新高。

美伊冲突调解方卡塔尔警告，伊朗的袭击将使缓和紧张局势的努力更加复杂。另一斡旋方巴基斯坦说，它仍继续与美伊接触，并对两国将重返谈判桌表示乐观。

据半岛电视台统计，美国周二对伊朗的袭击造成包括平民和士兵在内的至少18人死亡。其中，霍尔木兹甘省库赫斯塔克一场婚礼现场有四人丧生，包括一名儿童。

伊朗红新月会周三发布视频称，伊朗南部一场婚礼现场遭受美军袭击，造成包括一名儿童在内的四人死亡，另有50多人受伤。（法新社）

伊朗首席谈判代表卡利巴夫周三在社交媒体发文，痛批美国屡次袭击伊朗平民是“撒旦”行径。美军中央司令部发言人则称，美军与革命卫队不同，从不把平民当作目标。

另一方面，美国财长贝森特周二在北卡罗来纳州出席二十国集团（G20）财长会议期间，淡化了霍尔木兹海峡的重要性。他称，这条水道将在两年内被输油管道绕过，届时会变得毫无价值。

彭博社指出，这番言论似乎未考虑到实现重大能源供应路线转换所需的时间，也忽略了铝和化肥等其他关键大宗商品仍需通过海峡运输的事实。

美国能源部长赖特周二说，周一有1700万桶石油通过霍尔木兹海峡，是自伊朗战争导致石油流量减少以来的最高水平。

航运数据则显示，周二仅有四艘商品船通过海峡，较前一天的10艘少，也低于过去10天日均约13艘的水平。