（加德满都/北京综合电）尼泊尔政府宣布当地旅游业照常开放，呼吁国际游客不要放弃到喜马拉雅山区旅游，支持它从山洪灾难中重振。

尼泊尔旅游部长卡达克·拉吉星期二（9月1日）在脸书发布视频公开呼吁：“我们的山间小路和徒步径道依然恭候您到来......您这次前来尼泊尔的意义并不只是度假，而是对正在奋力应对洪灾惨剧的国家给予强大的支持。”

喜马拉雅山洪爆发，摧毁村庄、道路和桥梁，造成重大人员伤亡。灾难画面触目惊心，也令游客望而却步，甚至影响没有受到洪灾波及的地区。

作为亚洲最贫穷的经济体之一，尼泊尔面临艰巨的重建工作。美伊战争引发的能源价格高涨更是加剧经济困境，对今年3月刚上任的年轻总理沙阿带来重大挑战。

36岁的沙阿原是加德满都市长，在“Z世代”群体对体制不满掀起的浪潮下，凭借雄心勃勃的改革承诺赢得选举出任总理。

不过，沙阿上任后异常低调，极少公开露面。洪灾发生至今已一周，沙阿仍未向全国发表公开讲话。

沙阿在民间显然仍获得相当支持，有民众告诉法新社，虽然新政府缺乏经验，救灾工作却尽心尽力，“过去的政府甚至不接民众的求救电话，但这回到处都有官员协助灾民”。

一组韩国搜救队人员与搜救犬在周三抵达加德满都，支援尼泊尔山洪的救援任务。（路透社）

当地舆论指，新政府改善公共服务和打击贪腐确实有成效，但选民仍期待他兑现竞选承诺，推动就业市场好转，提升收入并带来更多经济机遇。

只不过，这场浩劫恐怕将打乱沙阿的改革议程，必须将气候变化的冲击置于国家安全政策的核心，如何争取最大的国际援助并善加运用，也是重大考验。

距离8月26日山洪爆发已过去约一周，尼泊尔灾区的搜救工作仍在持续，至今已寻获1114具遇难者遗体，另有近3916人失踪，包括583名外国人。加上中国西藏地区的21名遇难者和541名失联者，这场灾害已夺走至少1135条人命，4457人仍失踪。

西藏一侧的救援星期三（2日）取得进展，当天上午10时，从吉隆镇通往吉隆口岸的陆路救援通道打通，救援力量进入灾害核心区。

综合央视新闻、新华社等报道，通往吉隆口岸的国道216线道路当天上午抢通，救援人员、物资和部分装备已通过陆路通道，进入核心区并开展深入救援工作。

216国道是通往吉隆口岸灾害核心区的唯一陆上通道，在未抢通前，搜救人员只能通过徒步翻山十多个小时、直升机空投等方式进入受灾核心区，且因现场淤泥深厚、巨石遍布，仅能进行浅表搜救。

道路抢通、水毁路段修复填平后与核心区现有路面衔接，救援人员和大型车辆、机械装备可大规模进入核心区域，开展深层次拉网式搜救。