爱沙尼亚唯一总统候选人马迪塞在议会高票当选，成为该国历史上第二名女总统。

路透社报道，爱沙尼亚议会星期三（9月2日）举行总统选举特别会议，唯一的总统候选人马迪塞（51岁，Ulle Madise）获得71名议员的支持，超过当选总统所需的68票，即爱沙尼亚议会101个议席中三分之二以上的多数票。

在议会投票前的发言中，马迪塞把未来总统的使命集中在“信任、团结和国家能力”三个层面。

她主张减少国家对个人和专业群体的过度干预，重建社会信任。在外交安全上，马迪塞强调小国不能只依赖盟友，而应依靠创新和国际合作成为盟友“不可或缺的伙伴”。

据爱沙尼亚公共广播公司报道，现年51岁的马迪塞生于爱沙尼亚第二大城市塔尔图，毕业于塔尔图大学并获博士学位，曾任司法部公法司司长、议会宪法委员会顾问和总统法律顾问。

爱沙尼亚是一个拥有140万人口、与俄罗斯接壤的国家，是北约和欧盟内部最坚定的乌克兰支持者和莫斯科批评者之一。同时，爱沙尼亚也已成为两大联盟中军费开支最高的国家之一，今年国防预算占国内生产总值的5.4%。