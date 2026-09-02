（基辅/莫斯科综合电）乌克兰总统泽连斯基警告航空公司避开俄罗斯领空，并威胁将向俄罗斯大规模派出无人机，以回应莫斯科不断升级的导弹袭击。

泽连斯基周二（9月1日）晚间在社交平台X发文威胁：“俄罗斯领空将形同关闭，俄上空将出现数量不容忽视的无人机。”

他也在晚间视频讲话中说，乌克兰不会威胁民用机，但警告使用俄领空和主要机场（包括莫斯科和圣彼得堡的机场）的航空公司和保险公司，俄领空已变得越来越危险。

俄罗斯最近几周加大对乌克兰的空袭力度，基辅及周边地区已连续六晚遭到致命轰炸，最新一轮袭击造成12人死亡、多人受伤。乌克兰则频繁出动无人机袭击俄罗斯境内目标，包括能源设施、军事目标和重要基础设施。

针对泽连斯基的强硬表态，俄罗斯总统普京说，他的言论相当于“国家恐怖主义”宣言，并称与“恐怖分子”进行谈判是不可能的。

不过，普京也说，莫斯科愿意进行旨在结束战争、而非仅仅冻结战争的谈判，并重申愿意与美国特使对话。他也否认俄罗斯将在国家杜马选举后展开新一轮军事动员的传言。

普京罕见承认，乌克兰对俄罗斯境内的袭击已造成实质性破坏，损失相当于俄罗斯国内生产总值（GDP）的约1%。他坚称，损失虽相当可观，但不足以构成致命打击，目前只有约10%的受损炼油能力仍待修复。

他在详细阐述前线战况时表现出自信且强硬的姿态，称俄军仍在加快攻势，正按计划控制乌东顿涅茨克地区，仅在8月就占据了270平方公里土地，俘虏了两大批乌克兰士兵，总计约6500人。

克宫：11月举行俄中美首脑会晤

克里姆林宫总统助理乌沙科夫星期二透露，普京、美国总统特朗普和中国国家主席习近平可能在11月举行的亚太经合组织（APEC）峰会期间举行三方会晤。

他告诉俄罗斯国家电视台，普京与习近平在吉尔吉斯斯坦举行的上海合作组织峰会期间，讨论了在APEC峰会期间与特朗普举行三方会晤的可能性。

这场三方会晤能否举行，将取决于特朗普是否决定出席定于11月18日至19日在中国深圳举行的APEC峰会。不过，白宫发言人说，目前还没有关于特朗普出席APEC峰会的公告。