优步科技公司（Uber Technologies）宣布将裁员约3300人，约占全球员工总数的10%。这次重组旨在精简管理层级、整合团队并降低成本。

彭博新闻星期三（9月2日）率先报道这一消息。消息公布后，Uber股价在盘前交易中上涨了约2%。

这将是优步自2020年5月以来规模最大的一轮裁员。当时，冠病疫情限制措施导致私召车服务需求锐减，优步裁员约6700人，占员工总数约四分之一。

优步首席执行官科斯罗萨西（Dara Khosrowshahi）在彭博取得的一封内部电邮中宣布上述调整。他说，优步近年来快速增长，导致“管理层级增加、协调工作增加、职责分散”，一些业务规模较小时合理的组织架构，如今已不再适合公司的规模。

不过，与一些科技公司高管不同，科斯罗萨西没有把裁员归咎于人工智能。他说，作为此次调整的一部分，优步将合并部分团队，并把大部分员工集中在关键办公地点。

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优步说，公司已将向首席执行官汇报层级达到或超过七层的员工人数减少20%，同时将只有一两名下属的“微型团队”数量减少近一半。

科斯罗萨西说，这些调整将“节省成本”，公司计划把省下的资金重新投入增长、创新，以及未来几年最重要的业务能力。公司也将进一步投资全球司机、外送员和商家，升级核心业务，并推进“自动驾驶未来”的相关工作。

公司将把全球团队集中在纽约和旧金山，并要求大多数远程办公人员搬迁至两地。完全远程办公的岗位将限制在员工总数的约1%，同时继续维持每周三天到办公室办公的制度。

这轮裁员之前，优步今年已针对客户服务和人力资源部门进行规模较小的裁员。

与近年来因大举投资人工智能而频繁裁员的大型科技企业不同，优步自冠病疫情以来一直避免大规模裁员。公司5月曾称将放缓招聘步伐。此次裁员后，优步员工总数将降至略低于3万人，回到约2021年的水平。

此前，优步股价经历艰难的一年，下跌近8%，表现逊于标普500指数。投资者担忧，Waymo等自动驾驶私召车公司可能会威胁到优步在北美市场的主导地位。