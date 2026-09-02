以色列国防部长卡茨说，如果伊朗发动攻击，以色列已做好“以武力”回击的准备。

法新社报道，卡茨星期三（9月2日）说，以色列军队已做好准备，应对伊朗可能在犹太新年假期期间发动的袭击。犹太新年假期将于9月中旬开始。“他们喜欢在犹太节日发动袭击，因为他们仇恨犹太人。看看过去发生的种种事件。但我们已做好防御和进攻方面的准备，并在这方面与美国协调行动。”

他在以色列新闻网站Ynet和《新消息报》（Yedioth Ahronoth）联合举办的记者会上说：“目前，他们的袭击遍及整个地区，唯独没有波及到我们。但他们有可能攻击我们。我们已做好防御准备。”

卡茨指出，如果伊朗发动攻击，以色列将“以武力回击，不考虑任何其他因素”，并称“我们的飞机已做好起飞准备”。

美军星期三对中东地区进行大规模轰炸后，伊朗对美国目标发动一系列袭击。

伊朗革命卫队宣布对位于约旦、阿联酋、科威特、巴林和伊拉克库尔德斯坦自治区的美国基地发动袭击，这是这场持续六个月的冲突数周以来最激烈的交火。