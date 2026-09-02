一名知情人士透露，纽约市将禁止公立学校八年级及以下学生使用人工智能。

法新社星期三（9月2日）引述消息人士报道称，人工智能（AI）的使用将仅限于高中阶段，在美国的教育体系中，高中从九年级开始。美国的八年级学生通常约为13岁至14岁。

教师和家长此前曾警告学校不应使用AI，担心这会损害儿童的心理健康和认知发展，并造成环境破坏。

他们也说，即使到了高中，AI的使用也将受到限制，例如用于学习相关技术知识。

纽约市政府和市教育局尚未对此作出回复。

据《纽约时报》报道，提供心理支持的AI“陪伴聊天机器人”也将被禁止使用。

不过，新规允许教师使用AI来完成一些任务，例如备课或撰写信息。《纽约时报》报道称，新规将于星期三公布。

纽约市教育局建议，中学（六年级至八年级）学生的课堂屏幕时间应限制在45分钟以内，小学生则限制在30分钟以内。

不过，如何监管AI使用仍是一大问题，因为学生往往在校外使用AI。

新规是在三月份发布的初始框架基础上制定的，该框架采用交通信号灯系统来确定AI可以用于哪些任务。该框架允许学生将AI用于研究、探索和创意项目，但许多家长和教师认为该框架过于宽松，引发强烈不满。

对此，纽约市教育局长塞缪尔斯承认，教育局领导层在沟通方面“失职”，并说会认真审查家长反馈，将相关意见纳入未来规则。

教育局说，纽约市早已计划在3月框架基础上制定更全面的“指南”，以纳入各方反馈。

纽约市的公立学校技术政策备受美国其他地区的关注，因为它是全美最大的学区，2024年和2025学年学生人数超过90万。