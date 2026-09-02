美国商务部长卢特尼克说，美国总统特朗普政府正在考虑对进口半导体实施新一轮关税措施，可能进一步提高对外国晶片的关税，以吸引更多制造业回流美国。

彭博社报道，卢特尼克星期三（9月2日）接受CNBC采访时说，新关税措施可能同时为投资美国本土制造的企业提供关税减免，做法类似特朗普政府此前在制药行业采取的政策。

卢特尼克说：“这就是你们在半导体领域应该关注的政策方向：如果你在美国建厂，我们就给你关税减免；如果你不在美国建厂，就要缴纳关税。这基本上是一种非常合理的做法，而且正在奏效。”

特朗普此前已经对部分先进半导体征收25%的关税。今年1月，美国商务部完成相关贸易调查后，特朗普下令实施上述进口关税。不过，新一轮关税的覆盖范围可能从半导体扩大至含有晶片的产品，从而波及进口的数据中心服务器和消费电子产品。

批评人士警告，进一步加征关税可能推高在美国建设数据中心的成本。不过，卢特尼克认为，对在美国生产晶片的企业给予关税减免，可以成为缓解成本压力的一种办法。

卢特尼克说：“我认为你们将看到的是一种有针对性、经过审慎设计的关税政策。简单来说就是，‘如果你在美国生产，就不用缴纳关税；如果你不在美国生产，那么要进入这个世界上最重要的市场，就得做好缴纳关税的准备。’”