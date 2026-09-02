四名知情人士透露，美国总统特朗普的高级幕僚正努力阻止伊朗战争在11月中期选举前升级，以避免共和党在选举中失利。随着美国和伊朗连夜互相发动袭击，这项策略正面临压力。

路透社星期三（9月2日）引述知情人士说，白宫官员将考虑在11月3日中期选举投票结束后才加大军事行动，但全面冲突的爆发远未可知。美军说，最新一轮袭击是为了报复伊朗近期对美军以及该地区海上交通发动的攻击。

消息人士称，美国政府目前希望通过加大对伊朗的经济压力，在未来的谈判中争取到数月军事行动未能取得的让步。

一名白宫官员说：“我们正在继续对伊朗施压。但11月的选举是优先事项。”

消息人士称，在此之前将战争控制在一定范围内，有助于避免这场不得人心的冲突占据新闻头条，因为特朗普领导的共和党正努力保住在参众两院的微弱多数席位。

消息人士说，暂时放缓军事行动也可让美军获得喘息空间，以补充已经严重消耗的弹药库存。

路透社/益普索8月底进行的民调显示，仅31%的美国人支持这场战争，约63%民众则反对。选民尤其对高昂的汽油价格感到不满。

分析人士说，经历数月扰乱霍尔木兹海峡航运，而美国国内又未出现大规模动荡后，伊朗领导层可能会继续不时袭击美国及波斯湾盟友的目标，包括军事基地、舰船和能源基础设施。

美国将面临报复的压力，局势可能因此螺旋式升级，最终导致双方重新陷入全面空战，无论美国政府是否愿意。

美国上周末袭击伊朗拉拉克岛的火箭发射器，促使伊朗向约旦和阿联酋方向发射导弹。美国星期二（1日）又袭击霍尔木兹海峡附近更多伊朗目标。这是自7月以来最大规模的交火，并导致伊朗的军人和平民伤亡。

曾任美国前总统拜登政府最高级别中东事务官员利夫（Barbara Leaf）说：“伊朗政权有充分动机打破这种所谓的‘平静’——毕竟这根本算不上真正的平静，因为特朗普政府明确的目标就是大幅加大对伊朗的经济压力。”

另一个变数是特朗普本人。路透社/益普索民调显示，自冲突爆发以来，特朗普的支持率已从40%跌至33%。知情人士说，他目前并不希望冲突升级，但特朗普过去多次改变立场，也可能因局势发展而改变方向。

特朗普星期二威胁说，如果伊朗针对美国最新一轮袭击进行报复，美国将进一步升级冲突。“如果失败的伊朗国家对这次完全正当的攻击进行报复，他们将遭到更猛烈、更高强度的再次打击，但这不会是所有攻击中最大的一次，那一次还在后面等着。”

受后勤与政治因素制约

特朗普曾公开说，即将举行的选举并未影响美国对伊朗的战略。但随着战争进入第七个月，白宫越来越受到后勤和政治现实的限制。

一名白宫高级官员说：“时间表已经改变。”另一名官员则说：“伊朗的行动受制于时间安排。”

路透社8月报道，美军某些精确制导导弹的库存已几乎“全部”耗尽。《华盛顿邮报》星期天报道，陆军、海军和空军负责人在一份书面评估中警告战争部长赫格塞思，如果战争持续下去将无法维持，并会削弱美军在其他战区的战备能力。五角大楼则说，美军拥有“执行任务所需的一切”。

两名白宫官员说，副总统万斯和国务卿鲁比奥等特朗普政府高级幕僚，都支持设法让伊朗冲突在11月前保持相对“平静”。

近几周，特朗普政府官员反而加强经济孤立行动。美国威胁对与伊朗进行贸易的国家实施严厉制裁，同时继续限制霍尔木兹海峡航运。

不过，分析人士和官员说，以贸易和经济施压为重点的策略本身也存在局限。伊朗数十年来一直受到多重美国及国际制裁，这些制裁重创伊朗经济，却未能迫使伊朗领导层改变立场。